Dossier: alles over grote stap Ajax richting finale

Het elftal van trainer Erik ten Hag won de eerste halve eindstrijd tegen Tottenham Hotspur met 1-0 in Londen. Volgende week woensdag is de return in de Johan Cruijff ArenA.

Donny van de Beek maakte het belangrijke doelpunt voor Ajax. De middenvelder bleef in de vijftiende minuut rustig toen hij door Hakim Ziyech werd aangespeeld. Hij dwong doelman Hugo Lloris naar de grond en schoof de bal rustig in hoek.

Woensdag

07.15 uur: Video: Toby Alderweireld denkt dat Tottenham Hotspur zeker nog niet kansloos is voor het returnduel met Ajax in de halve finales van de Champions League.

02 .04 uur: Matthijs de Ligt werd dinsdagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur de jongste speler ooit die de aanvoerdersband dreoeg in de halve finales van de Champions League.

01.32 uur: Video: Joël Veltman schrok tijdens Tottenham Hotspur - Ajax flink van de botsing tussen Toby Alderweireld, André Onana en Jan Vertonghen.

01.30 uur: Jan Vertonghen ging na een botsing met ploeggenoot Toby Alderweireld op het oog behoorlijk groggy van het veld. De Belg was de weg kwijt en moest gewisseld worden. Inmiddels lijkt de schade bij de oud-Ajacied mee te vallen.

01.19 uur: Analyse Valentijn Driessen - Europa geniet van talentenfabriek Ajax: „Wat zullen Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez en Toby Alderweireld zich vernederd hebben gevoeld bij de oorwassing door veel voormalige ploeggenoten van hun oude werkgever Ajax.”

00.30 uur: Er kon bijna geen glimlach af bij Hakim Ziyech na het gewonnen uitduel van Ajax met Tottenham Hotspur (1-0 in de halve finale van de Champions League). „Natuurlijk ben ik wel blij”, zei hij. „Maar we kunnen beter.”

00.11 uur: Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino vond dat zijn team de wedstrijd tegen Ajax niet goed startte. „Zij hadden meer energie. Bij ons juist vooral een gebrek daaraan.”

00.10 uur: Tottenham Hotspur-middenvelder Christian Eriksen baalde als een stekker van de 0-1 nederlaag tegen zijn voomalig werkgever Ajax in de halve finales van de Champions League.

Dinsdag

23.38 uur: Ajax-trainer Erik ten Hag staat met zijn ploeg na de 1-0 overwinning bij Tottenham Hotspur op de drempel van de Champions League-finale, maar de coach wil nog niets weten van een beslissing.

23.29 uur: Donny van de Beek zette Ajax na een kwartier op voorsprong bij Tottenham Hotspur en die goal bleek hem uiteindelijk de titel van matchwinnaar op te leveren.

23.27 uur: Matthijs de Ligt is tevreden met de 1-0 zege op Tottenham Hotspur in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions league. „De uitgoal is het belangrijkste.”

23.25 uur: Ajax heeft zich met de 1-0 winst tegen en bij Tottenham Hotspur in een uniek rijtje geschoten.

Bekijk ook: Ajax in rijtje met Bayern en Real

22.58 uur: Bekijk hier de statistieken van het duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax.

22.57 uur: Wedstrijdverslag: Ajax heeft een geweldige stap in de richting van de finale van de Champions League gezet. De ploeg van Erik ten Hag won in Londen met 1-0 van Tottenham Hotspur en moet het volgende week woensdag in de eigen Johan Cruijff ArenA afmaken.

Bekijk ook: Ajax zet grote stap naar finale

21.50 uur: Zeven minuten voor het rustsignaal bij Tottenham Hotspur-Ajax kwam er voor Jan Vertonghen een treurig einde aan het eerste duel (0-1) in de halve finale van de Champions League.

Bekijk ook: Trieste aftocht voor bloedende Vertonghen