’KNVB moet overwegen bekerfinale te verplaatsen voor Ajax’

Ajax krijgt volgende week woensdag voor eigen publiek een prachtige kans om de eindstrijd van de Champions League te bereiken. De club verschafte zich dinsdag een mooie uitgangspositie door een zinderende eerste aflevering van de halve finale tegen Tottenham Hotspur met 1-0 te winnen.

Ajax startte in het fonkelnieuwe stadion van Tottenham zoals de ploeg de uitduels met Bayern München, Real Madrid en Juventus eindigde. Niet de Spurs maar de bezoekers uit Amsterdam hadden een groot deel van de eerste helft de bal. Het elftal van trainer Erik ten Hag combineerde snel en handig richting het doel van de thuisploeg, met branie en souplesse.

Ajacied Dusan Tadic in duel met Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur. Ⓒ BSR Agency

Al na vijftien minuten werd het overwicht van Ajax beloond met de openingstreffer. Donny van de Beek kreeg dit seizoen wel eens het verwijt dat hij te veel kansen mist. De middenvelder hield net als tijdens de uitwedstrijd tegen Juventus zijn hoofd koel toen hij door Hakim Ziyech werd aangespeeld. Hij dwong doelman Hugo Lloris naar de grond en schoof de bal rustig in de hoek.

Tottenham Hotspur startte met maar liefst vijf verdedigers. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Davinson Sánchez droegen ooit het shirt van Ajax, net als spelmaker Christian Eriksen van de club uit Londen. Zij kregen applaus van de meegereisde aanhang uit Amsterdam, al kon Vertonghen daar niet lang van genieten. De Belg kwam na ruim een half uur zo hard in botsing met doelman André Onana, dat hij duizelig en met een wond op zijn neus naar de kleedkamer moest.

Pas in de slotfase van de eerste helft lieten de Spurs van zich horen. Eerst kopte Alderweireld rakelings over, daarna schoot de ingevallen Moussa Sissoko snoeihard naast. Die twee momenten gaven de thuisploeg kracht voor de tweede helft. Want na rust was het plotseling Tottenham dat het lieten stormen. Het team ging in een enorm tempo op zoek naar de gelijkmaker. Het middenveld van Ajax werd overlopen.

Trainer Ten Hag reageerde en bracht Noussair Mazraoui voor Lasse Schöne. Zo kon Ajax zich herstellen en weer aan die ene succesvolle counter denken. David Neres was dichtbij maar raakte de paal. De Braziliaan bracht Ajax bijna op de drempel van de eerste plek in de finale van de Champions League na 23 jaar.