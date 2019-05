Overzicht buitenlandse media: ’De Ligt is een tank’

Telesport heeft de lovende kritieken uit de buitenlandse media op een rij gezet:

Groot-Brittannië: The Guardian

In de Britse krant The Guardian regent het na het de zege van Ajax op Tottenham Hotspur complimenten voor met name Matthijs de Ligt en Donny van de Beek, die beiden een 9 als rapportcijfer kregen.

Over Matthijs de Ligt. „Hij heeft het figuur van een tank. Hij schuwde het fysieke duel met Fernando Llorente (34 jaar en 1,95 meter lang, red.) niet en straalde zelfvertrouwen uit. De Ligt stak er met kop en schouders boven uit.”

Over Van de Beek: „Hij was ongrijpbaar in de eerste 30 minuten. Een complete speler.”

Over het ’FIFA-spel’ van Ajax: „Tottenham Hotspur heeft iets bijzonders nodig om dit Ajax nog te stoppen. Welke andere conclusie kunnen we trekken na die eerste dertig minuten, waarin Ajax vastberaden was om te laten zien dat de club het patent op Totaal Voetbal heeft? Ajax liet Spurs zien hoe veeleisend de Champions League op het allerhoogste niveau kan zijn, als het niveau ineens omhoog gaat en tegenstanders de bal rondpassen als in een computerspel.”

"Ajax was vastberaden om te laten zien dat de club het patent op Totaal Voetbal heeft"

Over het feit dat Tottenham Hotspur geluk heeft dat het ’maar’ 0-1 bleef: „Even leek het erop dat Ajax de return tot een formaliteit zou maken. Ajax ging verder waar het tegen Real Madrid en Juventus gebleven was. Het spel van de Amsterdammers was fantastisch om te zien: sluw, inventief en met snelheid, controle en intelligentie.”

Over het doelpunt van Donny van de Beek: „Hakim Ziyech gaf in de 15e minuut een killer pass . Van de Beek controleerde de bal en draaide in één beweging richting de goal van Hugo Lloris en met een briljante schijnbeweging fopte hij de doelman. Toen die op de grond lag, koos hij de juiste hoek uit.”

Bekijk ook: Bekijk de hoogtepunten cruciale zege Ajax

Groot-Brittannië: BBC

De BBC genoot van het spel van Ajax en denkt dat de ploeg van Erik ten Hag ’all the way’ kan gaan.

Over het volwassen spel van Ajax: „Ajax was al het gesprek van de dag in het Europese voetbal na het uitschakelen van Real Madrid en Juventus en het was dinsdag direct duidelijk waar all the fuss vandaan kwam. De bezoekers waren volwassen en kalm. En dat onder grote druk.”

Over de sterke start van Ajax: „Ajax vatte direct de koe bij de horens en maakte een goal die gezien de superioriteit verdiend was.”

"Ajax kan ’all the way’ gaan"

Over Matthijs de Ligt als leider: „De amper 19-jarige De Ligt toonde leiderschapskwaliteiten die eigenlijk niet bij zijn jonge leeftijd passen. Hij leidde een verdediging met teamgenoten die veel meer ervaring dan hij hebben.”

Frenkie de Jong blijft indruk maken. Ⓒ BSR Agency

Over het DNA van Ajax: „Ajax heeft met Frenkie de Jong en Donny van de Beek nog twee jonge spelers met klasse. Het past precies bij de traditie van de club.”

Over een eventuele Champions League-winst: „Ajax kwam uit het niets, maar het ziet ernaar uit dat dit team de kwaliteiten en het vertrouwen heeft om all the way te gaan (en de Champions League te winnen, red.).”

Groot-Brittannië: The Sun

Boulevardkrant The Sun hield zich niet in en kwam uuperlatieven tekort voor Ajax.

Over de voetballes van Ajax: „Tottenham kreeg voetballes van Ajax. Het spel van de Amsterdammers bleek te slim en te ingewikkeld. Het was zeer eenzijdig duel. Ajax zal teleurgesteld zijn dat het slechts 0-1 bleef. Spurs voetbalde panisch, maakte veel fouten en probeerde Premier League-voetbal te spelen in de Champions League. Dat was naïef en bleek een dure fout.”

"Komende zomer zullen ze allemaal worden weggekocht door de big spenders"

Over ’het rode licht’ bij Tottenham: „Voor de fans van Tottenham is het nog steeds de moeite waard om naar Amsterdam af te reizen. Je kunt er in een café space-cake eten en een bezoek brengen aan, ahum, De Wallen... Bij Spurs staat het licht na de thuisnederlaag in in ieder geval op rood, ten teken van gevaar.”

Over de exodus die dreigt: „Geniet van deze Nederlandse jongens nu ze het beroemde shirt nog dragen. Komende zomer zullen ze allemaal worden weggekocht door de big spenders .”

Over Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt: „Zo’n actie van Frenkie de Jong die met een slo-mo touch met de buitenkant van zijn voet een bal door de lucht richting Joël Veltman laat spinnen. En dan is er nog Matthijs de Ligt, die het spel leest als zijnde Franz Beckenbauer.”

Over het ’doorgaan’ van Ajax: „Het was opmerkelijk dat Ajax na de 0-1 niet eens dacht aan inzakken en verdedigen. De meeste clubs zouden na een uitgoal afwachten en de tegenstander laten komen. Maar Ajax bleef de bal op hoge snelheid rondtikken en speelde met Tottenham.”

België: Het Nieuwsblad

De Belgische krant Het Nieuwsblad had dinsdagavond vooral aandacht voor Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, maar zag al snel dat de twee Belgen een lastige avond tegemoet gingen tegen Ajax. „Ajax is buitenshuis niet af te stoppen in de Champions League.”

Over de kansen op een ticket voor de finale: „Donny van de Beek, alweer hij, zorgde voor het enige doelpunt van de match. Ajax was baas voor rust, maar kreeg het na de pauze wel lastig. Tottenham slaagde er echter niet om Onana te verschalken, Ajax staat er goed voor in de strijd om de finale.”

"Ajax was baas voor rust, maar kreeg het na de pauze wel lastig"

Over het wegvallen van Vertonghen: „Tottenham holde achter de feiten aan en kreeg op het halfuur een extra domper te verwerken. Onana kwam uit, botste op Vertonghen en die knalde op Alderweireld. Vertonghen was groggy en moest minutenlang verzorgd worden. Even leek hij verder te proberen, maar hij moest al snel ondersteund naar binnen worden gedragen.”

Duitsland: Bild Zeiting

,,De Ajax-droom gaat verder”, kopt het Duitse Bild Zeitung na de 1-0-zege van de Amsterdammers op Tottenham Hotspur in Londen.

Over Ajax als dé grote verrassing van het miljoenenbal: ,,Voor Ajax is de Champions Leaguefinale weer een stap dichterbij gekomen. Het ’sensatieteam’ van het seizoen mag verder dromen.”

Frankrijk: L'Équipe

Het Franse L'Équipe zag een ander Ajax dan in de voorgaande Europese duels. „Er zijn veel manieren waarop zo’n jong team beroemd kan worden. Er zijn avonden die alleen maar bewondering oproepen, zoals de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus (1,4 en 1-2, red.).”

"We hadden medelijden met Tottenham Hotspur"

Over medelijden met Tottenham Hotspur: ,,En er is een moeilijke avond bij Tottenham, waar andere kwaliteiten gevraagd worden. Het was een wedstrijd waarin Ajax een halfuur zo domineerde dat we medelijden hadden met de Spurs, niet in staat om de bal ook maar even in bezit te houden.”

Spanje: Marca

De Spaanse krant Marca heeft een tip voor Real Madrid, dat na de eerdere twee ontmoetingen met Ajax (1-2 winst en 4-1 nederlaag, red.) misschien al op de hoogte.

"Van de Beek is de middenvelder die Real Madrid nodig heeft"

Over Donny van de Beek als Galactico : „Hij speelt, hij scoort, hij werkt. Van de Beek is de middenvelder die Real Madrid nodig heeft”, aldus de Spaanse sportkrant over de maker van de enige treffer.

Italië: Gazzetto dello Sport

Gazzetto dello Sport had vooral ook een realistisch spelend Ajax gezien. ,,Ajax voetbalt niet alleen als in een droom, het past zich ook aan aan de realiteit.”

Over Ajax als volwassen team: „Laten we het ook geen kinderen meer noemen, die geweldige spelers van Ten Hag. Ze zijn nog maar één stap verwijderd van de finale. Na een wedstrijd waarin het eerst het goede voetbal liet zien zoals tegen Real Madrid en Juventus. Maar later, toen de Spurs de druk verhoogden, ook konden knokken en verdedigen. Onder leiding van de uitzonderlijke Matthijs de Ligt.”