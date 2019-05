Formule 1 heeft geen trek in vierde ronde

Ook volgend jaar komt er geen vierde ronde die bepaalt wie de beste startplaatsen verovert. Dat blijkt uit de regels voor 2020 die autosportbond FIA op de website heeft gepubliceerd.

Net als de afgelopen jaren blijven het drie ronden. In de eerste twee vallen steeds de vijf auto's met de minst snelle tijden uit waarna de tien overgebleven Formule 1-coureurs strijden om poleposition. Teams, marketeers en de bond bespraken de afgelopen maanden een nieuwe opzet met een vierde kwalificatieronde. Die zou de uitdaging voor de topteams moeten vergroten, net als de kans op een onverwacht resultaat.

Grote wijzigingen in de regels voor volgend jaar zijn er niet. Pas in 2021 worden hervormingen verwacht, onder meer wat betreft de technologie van de auto’s. In dat jaar moet ook een nieuw contract worden ondertekend tussen de renstallen en de organisatoren.