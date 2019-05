Caster Semenya Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Zelden is met zo veel spanning naar een beslissing van het international sporttribunaal (CAS) uitgekeken. Vandaag wordt duidelijk of atletes een (te) hoge testosteronwaarde in hun bloed kunstmatig terug moeten brengen met medicijnen. Tenminste, als ze bij de vrouwen mee willen blijven doen op de 400, 800 en 1500 meter.