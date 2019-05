Dit betekent veel voor toekomst van vrouwen in sport

Ellen van Langen Ⓒ DE TELEGRAAF

Eindelijk komt de uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS in de zaak van atlete Caster Semenya tegen de IAAF. Semenya maakt bezwaar tegen de regelgeving over het beteugelen van het testosterongehalte van vrouwen met hyperandrogenisme zolang zij willen meedoen aan atletiekwedstrijden. Ook al speelt het nu nog voornamelijk in de atletiek, de héle sportwereld kijkt hiernaar. De uitspraak is bepalend voor wel of geen eerlijke competitie bij de vrouwen en betekent dus veel voor de toekomst van vrouwen in de sport. Als er geen sprake meer is van eerlijke competitie verliest de topsport immers alle geloofwaardigheid.