Gullit veegt vloer aan met Spurs-speler

„Ik zie ze elke week spelen en veel van hen stelden vandaag teleur”, aldus Gullit in de studio van beIN Sports, waar hij aanwezig was als analist.

Met name middenvelder Dele Alli moest het ontgelden. „Dele Alli, oh mijn god. Hij was in technisch opzicht zo slecht. Hetzelfde gold voor Victor Wanyama en Danny Rose.”

Dele Alli wordt van de bal gezet door Donny van de Beek. Ⓒ BSR Agency

Gullit kan er met zijn hoofd niet bij. „Ik snap niet dat het mogelijk is om zoveel fouten te maken. Ik begrijp dat de spelers onder druk werden gezet, maar zelfs onder druk moet je weten wat je moet doen. Zij konden dat duidelijk niet.”