Kuss voor Gesink in Giro

De 32-jarige Gesink kwam in Luik-Bastenaken-Luik hard ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen en bekken.

Kuss maakte vorig jaar voor Jumbo-Visma zijn debuut in een grote ronde tijdens de Vuelta à Espana. Vooral in de eerste twee weken toonde de 24-jarige klimmer zijn waarde voor kopman Steven Kruijswijk, die uiteindelijk vierde werd in het eindklassement.

De volledige Giro-ploeg voor Jumbo-Visma bestaat uit: Primoz Roglic, Sepp Kuss, Koen Bouwman, Laurens De Plus, Jos van Emden, Paul Martens, Tom Leezer en Antwan Tolhoek.

De Ronde van Italië gaat op 11 mei van start in Bologna.