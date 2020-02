FC Groningen houdt Memisevic buiten selectie

„Zoals al een tijdje bekend is, wacht Samir mogelijk een transfer naar China”, zei Buijs. „Zoals ik heb begrepen gaat de transfermarkt daar dit weekend dicht. De komende uren zullen spannend zijn; of de deal rond gaat komen en Samir gekeurd wordt. Daarom hebben we in overleg besloten dat Samir er dit weekend niet bij is.”

Willem II en FC Groningen luiden vrijdagavond om 20.00 uur de 25e speelronde in. Willem II is de nummer 5 van de eredivisie, FC Groningen staat achtste.