Nice haalt uit in poule van Vitesse

De Franse club, die begin augustus Ajax uitschakelde in de kwalificatie voor de Champions League, kende in België weinig moeite met Zulte Waregem: 1-5. Vitesse en Lazio (2-3) zijn de andere twee teams in de poule.

Bij rust leidde Nice al met 0-3. Alassane Pléa maakte de eerste twee doelpunten. De derde kwam op naam van Bonfim Costa Dante. Zulte Waregem kreeg kort na de pauze hoop toen Aaron Leya Iseka scoorde. Nice liet het verder niet komen, en nam via Allan Saint-Maximin en Mario Balotelli verder afstand: 1-5. Wesley Sneijder ontbrak bij Nice wegens een blessure.

De volgende speelronde, over twee weken, moet Vitesse bij Nice op bezoek.