VIDEO Koopmeiners maakt fraaie winnende treffer, Ajax-opponent Napoli speelt gelijk

In de 50e minuut besloot Koopmeiners het van afstand te proberen en zijn schot van zo'n 25 meter verraste doelman Lorenzo Montipò, die de bal nog wel toucheerde. Voor de 24-jarige Koopmeiners, vorig seizoen goed voor vier goals, was het zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Koopmeiners kreeg de bal aangespeeld door Marten de Roon, die net als de matchwinner de hele wedstrijd speelde. Hans Hateboer werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door trainer Gian Piero Gasperini.

Napoli niet langs Fiorentina

Het is Napoli niet gelukt ook de derde wedstrijd in de Serie A te winnen. In de uitwedstrijd tegen Fiorentina kwam de ploeg van trainer Luciano Spalletti niet verder dan 0-0.

Napoli, dat eerder deze week aan Ajax werd gekoppeld in de groepsfase van de Champions League, had de enige club kunnen worden met 9 punten na drie duels. AC Milan, Lazio, Atalanta, Torino en AS Roma staan ook op 7 punten.

Fiorentina speelde donderdag in Enschede ook doelpuntloos gelijk tegen FC Twente, in de play-offs van de Conference League. Omdat Twente in Florence met 2-1 was verslagen, plaatste Fiorentina zich voor de groepsfase.

Salernitana was thuis met 4-0 veel te sterk voor Sampdoria. Oud-Feyenoorder Tonny Vilhena, deze zomer overgekomen van Espanyol, nam het derde doelpunt voor zijn rekening.