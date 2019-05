Alonso stopt na Le Mans met langeafstandsraces

De Spaanse oud-wereldkampioen Formule 1 zal bij Toyota andere ’uitdagingen aangaan’. De Nieuw-Zeelander Brendon Hartley, vorig jaar nog actief voor Toro Rosso in de F1, gaat Alonso bij Toyota vervangen in de langeafstandsraces.

„Ik heb plezier gehad, maar dit hoofdstuk loopt af. Ik zie vele interessante opties,, zei Alonso, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd in de Formule 1. De laatste langeafstandsrace voor Alonso is op 15 juni.

De 37-jarige Spanjaard jaagt op de zogeheten Triple Crown. Alonso heeft nu twee onderdelen op zak van de prestigieuze trilogie in de autosportwereld: winst van de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 en de 24 Uur van Le Mans. Hij moet alleen de Indy 500 nog winnen.