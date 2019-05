Semenya legt zich niet neer bij uitspraak CAS

De Zuid-Afrikaanse is een van de atleten met van nature een te hoge testosteronspiegel en moet die waarde voortaan met medicijnen minimaliseren.

„De IAAF heeft een tiental jaren geprobeerd me af te remmen, maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt”, zegt de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter in een verklaring. „De beslissing van het CAS zal me niet tegenhouden. Ik zal opnieuw opstaan en jonge vrouwen en atletes in Zuid-Afrika en de rest van de wereld blijven inspireren.” Semenya en haar advocaten overwegen het besluit elders aan te vechten.

De IAAF voert de regel, die geldt voor hardloopsters op de afstanden tussen 400 en 1500 meter, per 8 mei in omdat vrouwen met een hogere testosteronwaarde in het voordeel zouden zijn. Het CAS kon zich in die redenering, die tot een eerlijkere strijd moet leiden, vinden.

Caster Semenya arriveert bij het CAS in Lausanne. Ⓒ AFP