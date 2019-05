Semenya moet medicijnen slikken om te blijven sporten

Semenya ging tegen dat besluit in beroep, maar het CAS oordeelde dat de IAAF de voorgenomen maatregelen mag nemen. Die gelden overigens alleen voor atletes die uitkomen op de afstanden tussen 400 en 1500 meter. De IAAF wilde de nieuwe regelgeving op 1 november vorig jaar laten ingaan, maar besloot tot uitstel om de uitspraak van het CAS af te wachten.

Het sportribunaal oordeelde dat de regels nodig zijn voor een eerlijke competitie. Dat betekent ook dat Semenya en andere atletes die met dezelfde hoge waarden kampen meteen moeten beginnen met medicatie om te kunnen deelnemen aan de WK komend najaar in Doha. Die wereldtitelstrijd is over vijf maanden en het is een concessie van de IAAF die in de toekomst een marge van zes maanden zal hanteren.

Het CAS-panel dat de zaak moest beoordelen noemde de maatregel discriminerend. „Maar de meerderheid van het panel vindt dat op basis van het door de partijen ingediende bewijsmateriaal dergelijke discriminatie een noodzakelijk, redelijk en proportioneel middel is om de integriteit van atletiek voor vrouwen op een aantal onderdelen te behoude”, schrijft het CAS in een verklaring.

Hoewel ze het beroep dus afwijst spreekt het panel wel haar zorgen uit over de gevolgen van de invoering die verregaande consequenties kan hebben voor de atletiek en de sport in het algemeen. De IAAF ontving de nodige steunbetuigingen, maar er was ook de nodige kritiek. Bijvoorbeeld vanuit het College voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (UNHRC) werden vraagtekens geplaatst: vrouwelijke atleten dwingen om hun testosteronspiegel te reguleren zou in strijd kunnen zijn met de rechten van de mens, aldus het college.

Semenya (28) reageerde kort met een tweet, een afbeelding van de tekst: „Soms is de beste reactie niet te reageren.”

„Testosteron bepaalt het krachtsverschil tussen mannen en vrouwen”, stelt olympisch kampioene Ellen van Langen woensdag in haar column in Telesport. „Een hoger testosteron, zoals in de situatie van Semenya, geeft een atleet een prestatievoordeel van minimaal vijf à zes procent. Dat is erg veel in de topsport waar het aankomt op honderdsten van seconden.”

Bekijk ook: De dag van het oordeel voor Semenya

Daarom zijn er regels opgesteld. „En die houden in dat om mee te kunnen blijven doen bij de vrouwen, de testosteronspiegel verlaagd moet worden door het slikken van medicijnen (vergelijkbaar met een anticonceptiepil). Als ze dat niet willen, dan zou nog wel deelgenomen mogen worden bij de mannen.”

Er zijn partijen die zeggen dat atletes als Semenya door de regels worden gediscrimineerd op basis van aangeboren fysieke afwijkingen. „Daar ben ik het niet mee eens. Maar het is wel een heel ingewikkelde en ook een delicate kwestie.”

Lees hier de volledige column van de Ellen van Langen over de kwestie:

Bekijk ook: Dit betekent veel voor toekomst van vrouwen in sport

Caster Semenya arriveert bij het CAS in Lausanne. Ⓒ AFP