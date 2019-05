Semenya strijdt door na negatief CAS-vonnis

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter verloor bij het internationaal sporttribunaal CAS de beroepszaak die ze tegen nieuwe bepalingen van de internationale atletiekfederatie IAAF had aangespannen. De IAAF voert nu de omstreden regelgeving voor hardloopsters op de afstanden tussen 400 en 1500 meter per 8 mei in. Semenya (28) laat het er echter niet bij zitten.

„De IAAF heeft een tiental jaren geprobeerd me af te remmen, maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt”, betoogde Semenya, die in eerste instantie niet wilde ingaan op het CAS-vonnis. „Niet reageren is soms de beste reactie”, liet ze aanvankelijk op Twitter weten. Later besloot Semenya alsnog de langverwachte uitspraak in de delicate kwestie van commentaar te voorzien.

„De beslissing van het CAS zal me niet tegenhouden. Ik zal opnieuw opstaan en jonge vrouwen en atletes in Zuid-Afrika en de rest van de wereld blijven inspireren.” Semenya en haar advocaten overwegen het besluit elders aan te vechten. „De regelgeving van de IAAF is altijd al tegen mij gericht geweest.”

Semenya weigert medicatie te nemen om veranderingen aan te brengen in hoe ze is geboren en wie ze als persoon is. Ze wil „puur natuur” blijven deelnemen aan wedstrijden. De WK in Doha (27 september - 6 oktober) zal de Zuid-Afrikaanse atlete in de huidige omstandigheden niet halen.

Het CAS noemde de maatregel discriminerend. „Maar de meerderheid van ons panel vindt dat op basis van het ingediende bewijsmateriaal dergelijke discriminatie een noodzakelijk, redelijk en proportioneel middel is om de integriteit van atletiek voor vrouwen op een aantal onderdelen te behouden.”

De IAAF was het CAS dankbaar voor het vonnis. „Ons legitieme doel is bereikt: het behoud van de integriteit van de vrouwelijke atletiek in de wedstrijden waarop deze nieuwe regelgeving van toepassing is.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet weten dat met hulp van experts aan specifieke richtlijnen wordt gewerkt voor de internationale bonden. Volgens het IOC moeten die nieuwe instructies discriminatie voorkomen en een eerlijke competitie waarborgen.

Caster Semenya arriveert bij het CAS in Lausanne. Ⓒ AFP