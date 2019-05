Weer klap voor Barney

Barney ging roemloos ten onder tegen Krzysztof Ratajski: 1-6. In vier partijen tegen de Poolse darter verloor hij alle keren. De Hagenaar gooide met 98 gemiddeld niet eens zo heel slecht, maar Ratajski was ontketend met een gemiddelde van 112.

Van Barneveld wist pas bij 0-5 een een whitewash te voorkomen. 2019 is duidelijk nog net het jaar van de afscheid nemende dartlegende. Voor hem is het nu de vijfde keer dat hij in de eerste ronde van een Players Championship strandt.

Michael van Gerwen doet niet mee in Barnsley. Mighty Mike besloot om een paar dagen rust te nemen.

