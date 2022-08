Denswil met Trabzonspor onderuit in play-offs Champions League

Voetbal

PSV in Schotland met de schrik vrij na enorme blunder keeper Benítez

Na 90 minuten op Ibrox is het nog niet duidelijk wie de groepsfase van de Champions League gaat halen: Rangers of PSV. In de heenwedstrijd in de play-offs van het kampioenenbal werd het 2-2 in Schotland. Volgende week woensdag in het Philips Stadion wacht dan ook nog een bij voorbaat spannende retur...