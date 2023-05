Herbeleef: zó werd AZ door West Ham uitgeschakeld in Conference League

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos heeft de bal. Ⓒ ProShots

AZ is uitgeschakeld in de halve finales van de Conference League. Het elftal van trainer Pascal Jansen verloor in het AFAS Stadion in blessuretijd van West Ham United: 0-1. West Ham was vorige week in Londen tijdens de eerste ontmoeting al met 2-1 te sterk.