Nederlands getint KV Mechelen bekerwinnaar

Het vooraf favoriet geachte Gent nam na een half uur de leiding via Jean-Luc Dompé, maar een paar minuten later maakte Nikola Storm gelijk. Na een uur maakte German Mera de stunt van Mechelen compleet. De club won de Belgische beker in 1987 voor het laatst.

Bij KV Mechelen, dat in 1988 de Europa Cup II wist te winnen onder leiding van trainer Aad de Mos, staan doelman Michael Verrips en verdedigers Arjan Swinkels en Lucas Bijker onder contract.

Door het winnen van de Croky Cup plaatst KV Mechelen zich voor de groepsfase van de Europa League. De club verzekerde zich eerder al van een terugkeer op het hoogste niveau. Of de club volgend seizoen daadwerkelijk in de Jupiler Pro League en Europees voetbal speelt, is echter de vraag. De club is een van de belangrijkste hoofdrolspelers in een groot onderzoek van het federaal parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal.

KV Mechelen kwam in aanloop naar de bekerfinale anderhalve maand niet in actie. De club verzekerde zich half maart al van het kampioenschap.

Vorig jaar werd de beker gewonnen door Standard Luik.