Mexicaan voor bokser Joshua

De 29-jarige Andy Ruiz, die in Californië leeft en traint, krijgt op 1 juni in New York de kans om als eerste Mexicaan ooit wereldkampioen te worden in het zwaargewicht. Hij is de vervanger van de Amerikaan Jarrell Miller, die onlangs na een positieve uitslag bij een dopingcontrole zijn bokslicentie moest inleveren.

Ruiz staat als beroepsbokser op 32 overwinningen, waarvan 21 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, in een duel om de vacante WBO-wereldtitel.

Joshua, eveneens 29, is als profbokser nog ongeslagen. De olympisch kampioen van Londen 2012 won 21 van zijn 22 gevechten vroegtijdig. Hij is wereldkampioen van de WBA, IBF, WBO en IBO.