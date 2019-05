Jumbo-Visma komt ook met jonge schaatsploeg

,,We merkten de afgelopen jaren dat het - vooral voor jongens - steeds moeilijker wordt voor junioren om direct de overstap naar de senioren te maken", licht Orie toe. ,,Natuurlijk heb je uitzonderingen als Patrick Roest, maar veel van die gasten hebben simpelweg wat extra tijd en goede begeleiding nodig om die aansluiting te maken. Wij willen ze die kans geven.''

De opleidingsploeg bestaat in het eerste jaar uit Merijn Scheperkamp, Tijmen Snel, Joost van Dobbenburgh en Serge Yoro. Het kwartet zal als aparte ploeg functioneren, maar de talenten zullen ook op gezette tijden met de 'A-ploeg' kunnen meetrainen.

,,Deze jongens moet je ook niet direct voor de leeuwen gooien en laten meetrainen met mannen als Sven Kramer en Kjeld Nuis", betoogt Orie. ,,Dan lopen ze voortdurend op de toppen van hun tenen en dan is het maar de vraag of dat de vooruitgang bevordert. Maar als een bepaald talent een goede progressie doormaakt, dan zal hij zeker op gezette tijden kunnen meetrainen."

Orie zal bij de opleidingsploeg als technisch directeur fungeren. De rest van de begeleidingsstaf wordt op korte termijn ingevuld. Team Jumbo-Visma is met schaatsbond KNSB nog in gesprek om gezamenlijk tot nadere afspraken te komen. ,,De KNSB staat positief tegenover dit initiatief, dus ik verwacht dat we daar wel uitkomen", zegt Orie.

Vorige week lanceerde de wielerploeg van Jumbo-Visma al een opleidingsploeg voor beloftevolle renners onder 23 jaar.