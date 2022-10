Wedstrijd Standard-Anderlecht gestaakt, toch vraagt speler vriendin ten huwelijk

Na een uur legde scheidsrechter Bram Van Driessche de wedstrijd voor het eerst stil nadat supporters van Anderlecht vuurwerk op het veld hadden gegooid. Philip Zinckernagel had toen net de 3-1 gescoord voor Standard. De wedstrijd werd na een kwartier hervat, maar enkele minuten later herhaalden de misdragingen zich. Daarop besloot de arbiter de wedstrijd definitief stop te zetten.

Waanzin bij Standard. Ⓒ ANP/HH

Yari Verschaeren had de bezoekers al in de 2e minuut op voorsprong gezet. Nicolas Raskin maakte in de eerste helft gelijk voor Standard. Marlon Fossey zorgde voor de 2-1 voor de thuisploeg.

Schril contrast met malaise bij Anderlecht: Standard-speler Aron Dønnum vraagt vriendin ten huwelijk in feestend Sclessin

Waar de malaise bij Anderlecht onmetelijk lijkt, konden ze bij Standard met hun vreugde geen raad na de voortijdig afgefloten wedstrijd. Voor Standard-speler Aron Dønnum werd het zelfs helemaal een onvergetelijke avond: de Noor vroeg, omringd door zijn teamgenoten en in een bomvol stadion, zijn vriendin ten huwelijk. Het antwoord? Ja!

„Als we hadden verloren, had ik het niet gedaan”, vertelde de 24-jarige Dønnum na afloop bij Eleven Sports. „Waarschijnlijk zullen we volgend jaar trouwen. We zijn al twee jaar samen en ik wist dat ze heel graag wilde trouwen, dus er was geen risico (lacht). Het is inderdaad een moment om nooit meer te vergeten. Ongelooflijk om dit te kunnen doen, het was met de fans en de zege het perfecte moment om te doen. Ik ben er emotioneel van.”

Dønnum genoot natuurlijk ook van de prestatie van zijn team tegen Anderlecht. „We doen het op ons eigen veld beter, nu voelt alles goed. We wisten dat het tegen Anderlecht een intense start kon worden, we hadden erover zitten praten. We hebben ons aan ons plan gehouden, ook al stond het snel 0-1. We werken nog steeds aan onszelf, tegen KV Mechelen lukte het niet zoals vandaag. Maar we ontwikkelen ons.”