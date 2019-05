Video: Verstappen maakt straten Boedapest onveilig

De 21-jarige Nederlander vermaakte het publiek met enkele donuts. Met ronkende motor en rokende banden maakte Verstappen er een spektakel van. Na afloop ging hij op zijn bolide (de RB7 uit 2011) staan en bedankte de fans. Over anderhalve week gaat het Formule 1-spektakel verder. Op 12 mei wordt in Barcelona de Grote Prijs van Spanje afgewerkt, de vijfde GP van het seizoen.

Verstappen had genoten van zijn dagje uit in de hoofdstad van Hongarije. „De dag zit erop. Het was weer een mooie showrun. Ik had veel lol vandaag. Er waren een heleboel gepassioneerde fans. Bedankt allemaal. Ik vond het heel leuk”, aldus de coureur van Red Bull.

Bekijk hieronder enkele beelden van Verstappen in actie: