’Ongehoord oordeel over Semenya, een zwarte bladzijde’

Dat zegt de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) in een reactie op het negatieve oordeel van het internationaal sporttribunaal CAS in de zaak die de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya tegen nieuwe regelgeving had aangespannen.

„Het is ongehoord dat het sporttribunaal Caster Semenya verplicht tot ingrijpen in haar kerngezonde lichaam als voorwaarde voor wat ze het beste kan en het liefste doet: op topniveau atletiek bedrijven”, laat voorzitter Inge Intven van NNID weten. Het oordeel van CAS is volgens Intven „een zwarte bladzijde” in de emancipatie van intersekse personen. „En voor ieder ander, want wie je bent moet niet gereduceerd worden tot je testosteronniveau.”

Eerlijkere competitie

De internationale atletiekfederatie IAAF eist van atletes die van nature een te hoge testosteronwaarde hebben, zoals Semenya, dat ze medicijnen slikken om hun testosteronspiegel te verlagen. Daarmee zou de competitie bij de vrouwen volgens de IAAF eerlijker worden.

Lange benen

NNID vraagt zich af waarom de IAAF juist ’hyperandrogenisme’ eruitpikt. „Terwijl iedere topsporter lichamelijke voordelen heeft. Zo bestaan er ook geen regels om de beenlengte van een atleet in te perken, omdat een sporter voordeel zou hebben bij lange benen.”

Volgens NNID heeft een atlete als Caster Semenya, die geboren en opgevoed is als vrouw, alle recht om deel te nemen in de vrouwensport en wordt ze door maatregelen van de IAAF gediscrimineerd. Het COC, een andere belangenorganisatie die zich inzet voor onder anderen mensen met intersekse-condities, sluit zich hierbij aan.