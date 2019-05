Ajax houdt opmerkelijke reeks in stand

Voor de 49e keer verloor Ajax niet nadat het op voorsprong was gekomen in een Champions League. Donny van de Beek maakte al na een kwartier het winnende doelpunt in Londen. Volgende week woensdag volgt de return.

Van de 49 keer dat Ajax de leiding nam, rolde er 41 keer een overwinning uit voor de club uit Amsterdam. In acht gevallen sleepte de opponent er nog een gelijkspel uit. Ajax debuteerde in het seizoen 1994/1995 in de Champions League en doet dit seizoen voor de dertiende keer mee aan de belangrijkste Europa Cup.

De formatie van trainer Erik ten Hag weet wat het te doen staat in de Johan Cruijff ArenA. Als er niet wordt verloren tegen Tottenham, dan wacht op 1 juni FC Barcelona of Liverpool in de eindstrijd van de Champions League.