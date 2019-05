Van Dijk en Wijnaldum aan de aftrap tegen Messi

De verdedigers Joe Gomez en Joël Matip en de middenvelders Fabinho en James Milner zijn ook van de partij. Zij stonden in de laatste competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town (5-0) niet in de basis. Roberto Firmino, die in de aanloop naar het duel in Spanje niet helemaal fit was, is reserve.

Bij Barcelona moeten verdediger Nelson Semedo, middenvelder Arthur en aanvaller Ousmane Dembélé op de bank beginnen. Sergi Roberto, Sergio Busquets en Lionel Messi staan zoals verwachte wél aan de aftrap. Jasper Cillessen zit als reservekeeper op de bank.

Messi maakte als invaller zaterdag in de wedstrijd tegen Levante (1-0) het doelpunt waarmee de titel voor Barça binnen was. De Argentijnse sterspeler kreeg wat rust met het oog op het duel met Liverpool. De wedstrijd in Camp Nou staat onder leiding van het arbitrageteam van Björn Kuipers.