Van Gerwen belooft Gurney nederlaag

Koploper Van Gerwen kan tegen de Noord-Ier zijn plek in de play-offs veiligstellen. De koploper van de prestigieuze competitie is vastberaden om Gurney deze keer wél te verslaan. „Ik heb er veel vertrouwen in”, vertelt Van Gerwen. „Ik heb vorige week goed gespeeld tegen James Wade (7-7) en heb het afgelopen weekeinde goed gespeeld in Duitsland.”

Van Gerwen kroonde zich tot winnaar van de German Darts Open. „Ik wil mijn topvorm nu vasthouden richting de play-offs. Deze keer gaat Gurney niet van mij winnen. Als ik net zo speel als in Berlijn (op 21 maart werd het 7-5 voor Gurney, red.), dan kan hij van mij winnen. Maar dat lukt hem niet als ik speel zoals ik recent heb gedaan.”

Het programma in Manchester

Rob Cross - Michael Smith

Peter Wright - Mensur Suljovic

Daryl Gurney - Michael van Gerwen

James Wade - Gerwyn Price

