Darter De Zwaan houdt huis in Barnsley

De Nederlandse darter won in de Engelse stad voor de tweede keer in zijn loopbaan een Players Championship-toernooi. In de finale veegde De Zwaan de vloer aan met Stephen Bunting: 8-2.

Met zijn overwinning in The Barnsley Metrodome verdiende de geboren Rijswijker 10.000 pond, ruim 11.500 euro. Op zijn weg naar de finale rekende hij onder meer af met Michael Smith, Dave Chisnall, Ryan Joyce en Arron Monk. In het laatste duel gooide hij ruim 104 gemiddeld.

Bekijk ook: Weer klap voor Barney

„Ik speelde vandaag echt heel goed. Mijn vertrouwen is er. Het gaat fantastisch. Ik ben heel blij”, vertelde de 23-jarige De Zwaan, die naar de 36e plek stijgt op PDC Order of Merit. „Vorig jaar bereikte ik de halve eindstrijd van het World Matchplay. Toen nam de druk toe. Nu kan ik daar beter mee omgaan en speel ik weer goed.”

Bekijk ook: Van Gerwen belooft Gurney nederlaag