Briljante Messi maakt Liverpool kansloos

Dat was het jaar waarin Lionel Messi & co voor het laatst de ’Cup met de Grote Oren’ won, door in de finale Juventus met 3-1 te verslaan. Daarna begon de Madrileense hegemonie en eiste Real Madrid aan de hand van Cristiano Ronaldo drie keer de eindzege in de Champions League voor zich op.

Speciale rol Wijnaldum

Voor het duel in Camp Nou had Liverpool-trainer Jürgen Klopp een speciale rol voor Georginio Wijnaldum in gedachten. Roberto Firmino zat op de bank en daardoor speelde Wijnaldum als valse spits. De Oranje-international werd geflankeerd door Sadio Mané (vanaf links) en Mohamed Salah (rechts), terwijl het middenveld werd gevormd door Fabinho, James Milner en Naby Keita.

Laatstgenoemde moest halverwege de eerste helft al met een liesblessure de strijd staken, en zijn vervanger Jordan Henderson kreeg meteen de aanvoerdersband om zijn arm. Voor die tijd was Barcelona al een aantal keer gevaarlijk geweest. Na een vlot lopende aanval kon Joël Matip de bal nog net van de voet van Ivan Rakitic glijden, en Andrew Robertson kon met een tackle even later nog net voorkomen dat Messi een voorzet van Jordi Alba binnen kon schieten.

Prachtgoal Suarez

Nadat Liverpool-doelman Alisson redding had gebracht op een schot van Philippe Coutinho, was het nota bene Luis Suarez die de score opende. De Uruguayaan - natuurlijk met een verleden bij de Engelse club - anticipeerde geweldig op een diepe bal van Alba en gleed de 1-0 binnen voordat Alisson de voorzet kon onderscheppen. Virgil van Dijk zag er bij de goal niet helemaal lekker uit, want de verdediger hief eerst buitenspel op, en liet vervolgens Suarez bij hem weglopen.

Tien minuten voor rust had Mané de gelijkmaker op zijn schoen, na een geweldige dieptepass van Henderson. Vrij voor doelman Marc-André ter Stegen kreeg Mané zijn voet echter niet lekker tegen de bal en schoot over. Scheidsrechter Björn Kuipers had de leiding in Camp Nou en wist zich in de eerste helft geconfronteerd met twee penaltymomenten. Maar in zowel een handsbal van Matip als een valpartij van Mané zag de Nederlander geen strafschop.

Liverpool getergd en gevaarlijk

De bezoekers kwamen na rust getergd uit de kleedkamer en drongen Barcelona terug op eigen helft. Maar zonder Firmino stokten de meeste aanvallen in of rond het strafschopgebied van Barcelona. Gevaarlijkste man was nota bene James Milner, die twee keer vrij mocht aanleggen. De eerste poging van de middenvelder werd nog knap onschadelijk gemaakt door Ter Stegen, maar zijn tweede had de 1-1 móeten opleveren.

Na een voorzet van Salah stapte Wijnaldum slim over de bal heen en kreeg Milner vanaf de penaltystip dé kans op 1-1. De Engelsman leek zelfs een beetje te schrikken van de mogelijkheid en trapte de bal recht door het midden in de handen van Ter Stegen. En waar Liverpool zich niet beloonde met de gelijkmaker, sloeg Barcelona wel toe. Een combinatie door het midden van Messi en Sergi Roberto eindigde via Suarez op de lat, waarna Messi de rebound binnen liep.

Zeshonderdste goal

Het was de eerste treffer van de Argentijn ooit tegen Liverpool, en de koek was daarmee nog niet op. Want tien minuten voor tijd liet de meester Camp Nou exploderen van vreugde door een vrije trap van zo’n 25 meter op briljante wijze in de kruising te knallen. Zijn zeshonderdste (!) doelpunt voor Barcelona, waarmee hij Van Dijk en Wijnaldum zo goed als kansloos liet voor de return, komende dinsdag op Anfield Road.

Via Firmino en Salah konden de Engelsen in blessuretijd nog een belangrijke eretreffer maken, maar de Braziliaan zag zijn schot van de lijn gehaald waarna de Egyptenaar de rebound tegen de paal schoot.