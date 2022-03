De race in 2021: direct strijd tussen Verstappen en Hamilton in Bahrein

Max Verstappen begon het jaar uitstekend door op de eerste zaterdag van het seizoen direct pole position te pakken. Ondanks flinke druk van Lewis Hamilton behield de Nederlander bij de start de leiding.

Door een crash van Nikita Mazepin en de safety car-situatie die volgde werd Verstappen vier ronden later alweer aangevallen door zijn Britse rivaal. Opnieuw hield hij stand, maar de toon was gezet.

Hamilton koos vervolgens voor een undercut, door eerder nieuwe banden te gaan halen. Met 1,7 seconde achterstand dook de Mercedes-rijder in de 14e ronde de pitstraat in. Verstappen volgde vier ronden later en kwam tot zijn afgrijzen als tweede terug op de baan.

Hamilton zocht in ronde 29 voor de tweede keer zijn crew op en gaf zo zijn leidende positie aan Verstappen, die daar elf ronden van profiteerde, voordat hij het zelf ook tijd vond om vers rubber op zijn bolide te laten motoren. Wetende dat hij met een flink achterstand aan de slotfase zou beginnen, maar wel met versere banden op jacht kon naar zijn titelconcurrent.

Drie ronden voor het einde dook Verstappen op in de achteruitkijkspiegels van Hamilton en ging hij ’erop en erover’. Daarbij verliet hij echter kortstondig de baan, waarna hij van de stewards de leiding moest teruggeven. Een nieuwe kans deed zich niet meer voor, waardoor Mercedes - ondanks een weinig belovend optreden tijdens de tests - met de eerste zege van het jaar aan de haal ging. Valtteri Bottas eindigde achter Verstappen als derde.

Track limits

Na afloop was er nog veel te doen over de track limits. Bijna dertig ronden lang werden die in bocht 4 door Hamilton overschreden. Pas daarna kreeg de Engelsman te horen dat hij illegaal bezig was. Op dat moment had hij echter al veel tijd gewonnen met het ’afsnijden’.

„In de kwalificatie moest je binnen de lijn blijven”, verklaarde een nijdige Verstappen later. „In de race ging Lewis er continu overheen en ik uiteindelijk ook twee keer, maar toen mocht het ineens niet meer. Dat je iemand niet buiten de baan mag inhalen, zoals ik deed, snap ik ook wel. Maar ik vind het niet correct dat je wel een voordeel kan pakken als je het doet wanneer je in je eentje rondrijdt.”