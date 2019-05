Video: Verbluffende vrije trap Messi

De Argentijn maakte tegen The Reds met een fenomenale vrije trap de derde treffer, en blonk verder uit met fantastich passwerk. „Lionel Messi is een fenomenale voetballer. Hij heeft echt alles. Hij is één van de beste voetballers ooit, zo niet de beste.”

Bekijk ook: Briljante Messi maakt Liverpool kansloos

De voormalig verdediger van Manchester United was BT Sport aanwzig bij het halvefinaleduel in de Champions League. „Ik vind het geweldig om hier te zijn. Ik voel mij gezegend. Dit zijn dingen waar ik mijn kinderen over kan vertellen. Messi beslist duels op het moment dat hij dat wil.”

Bekijk hieronder de fenomenale vrije trap van Messi:

Voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum wacht met Liverpool nu de loodzware klus om op Anfield een 3-0 nederlaag weg te poetsen. De winnaar van de tweekamp treft in de finale Tottenham Hotspur of Ajax. De Amsterdammers wonnen het heenduel dinsdagavond met 0-1 in Londen.

Lionel Messi heeft prachtig gescoord. Ⓒ AFP