Ter Stegen geniet van verjaardagscadeau bij Barça

Met een reeks prima reddingen hield de Duitser voor de thuisclub de kostbare ’nul’ vast, al kreeg hij in de slotfase bij een inzet van Mohamed Salah nog wel hulp van de paal. „Deze wedstrijd was het beste cadeau voor mij, al kwam het wel een dag te laat”, doelde Ter Stegen lachend op zijn 27e verjaardag die hij een dag eerder nog op bescheiden wijze vierde.

„Ik heb erg, heel erg genoten van deze wedstrijd. Ik denk ook dat het publiek plezier heeft gehad.” Ter Stegen wilde nog niet aan de finale van de Champions League op 1 juni in Madrid denken. „Volgende week dinsdag zal het in Liverpool nog een hard gevecht worden. Het wordt even zwaar als in deze wedstrijd”, opperde Ter Stegen. Liverpool had het grootste deel van het duel het initiatief in Camp Nou, maar verzuimde de kansen te benutten.

Bekijk ook: Briljante Messi maakt Liverpool kansloos