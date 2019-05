Ten Hag laat spelers niet meebeslissen: ’Ik bepaal’

Bekijk ook: Briljante Messi maakt Liverpool kansloos

Of Ten Hag het in overleg met zijn staf verstandig vindt om met dezelfde elf tegen Willem II te verschijnen als dinsdag bij Tottenham Hotspur moet blijken. De spelers mogen daarover niet beslissen. „Nee, ik denk dat iedereen wil spelen, maar dat bepaal ik met mijn staf. We zullen goed kijken hoe de spelers ervoor staan. We hebben het hele jaar gestreden voor prijzen. Zondag is de eerste kans om een prijs binnen te halen.”

Bekijk ook: Tottenham komt met update over status Vertonghen

Na Willem II wacht op 8 mei de return in de Johan Cruijff ArenA tegen Tottenham Hotspur. Daarna, op 12 mei, komt FC Utrecht op bezoek in Amsterdam voor de 33e speelronde. De laatste competitiewedstrijd staat gepland voor 15 mei. Dan gaat Ajax in Doetinchem op bezoek bij De Graafschap. Ajax hoopt het seizoen op 1 juni in Madrid af te sluiten met de finale van de Champions League.

Lees het hele verhaal over Ajax in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van donderdag 2 mei