Hollands glorie bij bekerwinnaar KV Mechelen

Arjan Swinkels (r.) viert samen met KV Mechelen-ploeggenoot Seth De Witte de spectaculaire bekerwinst. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

MECHELEN/BRUGGE - KV Mechelen, het middelpunt van een omkopingsrel in België, heeft voor een enorme stunt gezorgd in de Belgische bekerfinale. De kampioen van de Tweede Klasse versloeg het favoriete AA Gent met 2-1 en dat succes had een stevig Nederlands tintje, want doelman Michael Verrips, centrale verdediger Arjan Swinkels en linksback Lucas Bijker zijn vaste krachten bij KV Mechelen.