PSV’ers maken toch nog minuten in ’lentestop’

PSV speelt daarnaast komend weekeinde achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen een onbekende tegenstander. Het duel wordt zoals wel vaker in dit soort situaties geheimgehouden en zonder publiek en pers afgewerkt uit veiligheidsoogpunt. Van Bommel uitte eerder al zijn ongenoegen over het feit dat de volledige 33e speelronde is verzet na de oorspronkelijk 34e ronde en nu op woensdag 15 mei wordt afgewerkt.

Buitengewoon raar

PSV speelt nu eerst op 12 mei bij AZ en drie dagen later tegen Heracles Almelo. Zijn elftal heeft nu zestien dagen achter elkaar geen wedstrijd. „Het is een buitengewoon rare situatie dat je aan het slot van de competitie plotseling zo lang niet in actie komt. Ik heb het gevoel dat iedereen het zomaar accepteert. Dit gebeurt in geen enkel andere land.”

In Eindhoven wordt nog steeds gewerkt aan verlenging van het contract van Donyell Malen, wiens verbintenis in 2020 afloopt. De aanvaller sprak vorige week zelf de verwachting uit dat het goed zou komen. Over de toekomst van centrale verdediger Daniel Schwaab is ook nog niets bekend. Zijn contract loopt na dit seizoen af, Van Bommel wil hem graag behouden, maar mede vanwege zijn privé-situatie dubt de Duitser nog.