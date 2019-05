’Noodzakelijke discriminatie’ in zaak Semenya

,,Ik laat me niet afremmen door de IAAF’’, reageert Caster Semenya op de voor haar ontluisterende uitspraak van het CAS. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het is een even ingrijpende als omstreden beslissing van het internationale sporttribunaal CAS. Vrouwen die (te) mannelijk zijn door hun (te) hoge testosteronwaarde in het bloed, mogen niet meer aan bepaalde loopnummers in de atletiek meedoen. Tenzij ze met behulp van medicijnen hun natuurlijke testosteronwaarde terugbrengen.