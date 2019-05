Ferdinand fileert Van Dijk: ’Het was zijn fout’

„Dat was een fout van Van Dijk”, zei Ferdinand als analist bij BT Sport over de 1-0 van Luis Suárez. De Uruguayaan kroop weg uit de rug van Joël Matip en gleed na een voorzet van Jordi Alba de openingstreffer in het doel.

„Suárez wijst nog naar de bal, waar hij die wil hebben. Dat ziet Van Dijk ook. Dat is toch geen hogere wiskunde?”, gaat de oud-speler van Manchester United verder. „Hij mag zich in die positie niet laten verrassen. Van Dijk moet Matips ogen en oren zijn”, vertelt Ferdinand, die vindt dat de Oranje-captain zijn kompaan in de achterhoede veel meer had moeten aansturen. „Hij had ervoor moeten zorgen dat Matip een paar stappen terug deed, dan had hij de voorzet eruit kunnen halen.”

