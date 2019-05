Wijnaldum: ’Koppen nu bij elkaar steken’

De finale van het miljardenbal lijkt ver uit zicht voor The Reds. Liverpool ging in Camp Nou hard onderuit (3-0), mede door toedoen van een ontketende Lionel Messi, die met twee doelpunten een groot aandeel had in de zege van FC Barcelona.

Om voor het tweede jaar op rij de finale te behalen lijkt een haast onmogelijk taak te worden voor Liverpool, die vorig seizoen de ’cup met de grote oren’ aan Real Madrid moest laten.

Wijnaldum, die door een blessure van Roberto Firmino tegen Barcelona in de spits werd geposteerd, blijft toch vertrouwen houden in een goede afloop. „Het was niet onze avond”, zegt de Nederlander op Twitter. „Het is tijd om de koppen bij elkaar te steken en ons van onze beste kant te laten zien de aankomende wedstrijden. We komen terug”, aldus de Oranje-international, die tevens alle meegereisde supporters bedankt voor hun aanwezigheid.