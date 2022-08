Jens Toornstra met een traan weg uit De Kuip

De komst van de 21-jarige middenvelder uit Mendoza, die wordt overgenomen van het Argentijnse CD Godoy Cruz, valt samen met het vertrek van de speler met de meeste dienstjaren. Hoeveel wijzigingen er elk jaar ook waren bij Feyenoord, Jens Toornstra leek een zekerheidje, maar daar komt een einde aan. Na acht jaar bij de Rotterdammers keert de middenvelder terug naar FC Utrecht, de club die hij in 2014 verruilde voor een avontuur in De Kuip. De 33-jarige Toornstra moet met zijn routine voor meer balans zorgen op het Utrechtmiddenveld. Om te beginnen zondag, als Ajax langs komt in de Galgenwaard.

Het zal voor Toornstra een emotioneel afscheid worden. De middenvelder heeft in acht seizoenen voor Feyenoord 313 profduels afgewerkt, waarin hij tekende voor 65 goals en 62 assists. Met Feyenoord werd Toornstra eenmaal kampioen, won hij tweemaal de KNVB-beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

De nieuwe Feyenoord-aanwinst Ezequiel Bullaude (r.) knokt namens zijn club Godoy Cruz met Agustin Almendra van Boca Juniors om de bal.

Nieuwkomer Bullaude is uitgebreid bekeken door de Feyenoord-scouting, stond al een tijdje op de radar, is aanvallend ingesteld en combineert snelheid met techniek. Met het aantrekken van de beloftevolle Argentijn troeft de Stadionclub het ook geïnteresseerde Standard Luik af. Na afronding van de medische test en laatste details van de transfers zet Bullaude zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Gisteren is ook de talentvolle jeugdspeler Mimeirhel Benita door trainer Arne Slot toegevoegd aan de A-selectie.

Bullaude zal naar verwachting niet de laatste nieuweling zijn deze window, waarin Feyenoord het vrijwel complete team, dat vorig jaar zoveel indruk maakte in de Conference League, kwijtraakte en meer dan 70 miljoen euro aan transferinkomsten genereerde. Feyenoord wil ook nog de markt op voor een vervanger van de naar Benfica vertrokken Fredrik Aursnes. De nummer 1-kandidaat voor die vacature blijft FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki. De verwachting is dat Feyenoord nog een poging gaat wagen voor de Algerijns international, nadat beide clubs eerder deze window niet tot overeenstemming kwamen.