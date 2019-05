Swinkels: ’Hoop dat Willem II ons voorbeeld volgt’

KV Mechelen, geteisterd door matchfixing-verhalen, degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League en kwam dit seizoen uit op het tweede niveau in België. Dat deed de club overigens met verve, want het werd kampioen en pakte daar bovenop ook nog eens de beker door in de finale KAA Gent - uitkomend op het hoogste niveau in België - met 2-1 te verslaan.

Stunt

Swinkels hoopt nu dat zijn oud-werkgever - net zoals KV Mechelen - voor een bekersensatie kan zorgen door de ’dennenappel’ mee naar Tilburg te nemen. „Zondag ben ik erbij”, zegt Swinkels over de finale tussen Ajax en Willem II.

De Kuip

„Ik ga gewoon met de bus mee naar De Kuip. Ik hoop dat Willem II ons voorbeeld kan volgen”, aldus Swinkels, die tot 170 officiële duels kwam voor de Tricoleres uit Brabant. „Dat zou het helemaal schitterend maken.”

Makkelijk zal het niet worden voor de Tilburgers. Ajax verkeert namelijk in bloedvorm. De Amsterdammers zijn lijstaanvoerder van de Eredivisie, staan met één been in de finale van de Champions League en kwamen bij de twee eerdere ontmoetingen van dit seizoen met Willem II beide keren als winnaar uit de bus (2-0 en 1-4).

De aftrap wordt zondag om 18.00 uur genomen in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Lees het hele verhaal over de bekerstunt van het Nederlands getinte KV Mechelen in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van donderdag 2 mei.