UEFA beloont twee Ajacieden met nominatie

Elke speelronde kiest de UEFA de beste spelers van de week uit die in actie zijn gekomen tijdens een CL-speelronde. Het is dan ook niet gek dat de Europese voetbalbond dit keer twee Ajacieden en twee spelers van Barcelona heeft genomineerd. Ajax won namelijk in Londen van de Spurs, terwijl Barcelona een dag later Liverpool versloeg.

De Jong en Van de Beek vertegenwoordigen Ajax. Lionel Messi en oud-Ajacied Luis Suárez verdedigen de clubkleuren van Barcelona. Het is overigens nog steeds mogelijk om je stem uit te brengen.

Ajax

Van de Beek was beslissend voor Ajax door in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium het enige doelpunt van de avond voor zijn rekening te nemen. Bij De Jong sprong het passpercentage het meest uit het oog. Van alle ballen die de toekomstig Barça-speler verstuurde, kwam maar liefst 92% bij de juiste persoon aan.

Barcelona

Barcelona zette Liverpool in Camp Nou met 3-0 opzij en lijkt al verzekerd van een plek in de finale in Madrid. Suárez zorgde voor de openingstreffer, gevolgd door twee doelpunten - waarvan één een weergaloze vrije trap - van de Argentijn.

Bekijk ook: Briljante Messi maakt Liverpool kansloos