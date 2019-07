Van Baarle: ’Ik voelde me net Max Verstappen’

„Het lijkt wel een Formule 1-circuit. Ik voelde me net Max Verstappen”, sprak de Nederlands tijdritkampioen van 2018, die met zijn ploeg als eerste in actie moest komen.

Ongebruikelijk is dat voor het topteam, dat als Sky jaren de Tour beheerste. „Ik vond het wel fijn”, vertelde Van Baarle die voor het eerst deel uitmaakt van de Tourselectie van de Britse ploeg. „Het was nu parcours verkennen en erna meteen de warming-up. Anders zit je ook maar te wachten.”

Wat de tijd (29.17 over 27,6 kilometer) waard is, moet nog blijken. Jumbo-Visma, met geletruidrager Mike Teunissen, komt als laatste team aan de beurt om 16.15 uur. „Ik denk dat dit vrij goed was, we hebben er ook een goede groep voor.”

