Ajax waakt voor ’Leverkusen-doemscenario’

Daar durft Ajax zijn vingers echter niet aan te branden. In Amsterdam gruwelt men van het Bayer Leverkusen-scenario van 2002. De Duitse club zat toentertijd in het zelfde schuitje als waar Ajax nu in zit.

Treble

Leverkusen was bezig aan een geweldig seizoen (2001/2002). De treble lag zelfs in het verschiet, maar aan het eind van de rit stond Leverkusen met lege handen.

De Champions League-finale ging verloren tegen Real Madrid (1-2), Schalke 04 mocht na een doelpuntrijke finale de Duitse beker mee naar huis nemen (2-4) en als klap op de vuurpijl zag Leverkusen de laatste drie speelrondes in de Bundesliga zijn voorsprong van vijf punten op de latere kampioen Borussia Dortmund als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Doemscenario

Zo’n doemscenario hoopt Erik ten Hag natuurlijk te voorkomen. De Ajax-trainer neigt ernaar hooguit drie spelers rust te geven - Ten Hag speelt namelijk al maanden in bijna dezelfde opstelling - voor de bekerfinale tegen Willem II van aanstaande zondag.

Ten Hag zou er zomaar voor kunnen kiezen om Lasse Schöne te sparen. Achterin kan hij kiezen tussen Joël Veltman (die dinsdagavond in de Champions League in de basis stond) of Noussair Mazraoui. In de punt van de aanval kan de oefenmeester gaan schuiven om Klaas-Jan Huntelaar speeltijd te geven, wat betekent dat Dusan Tadic, David Neres of Hakim Ziyech wordt ontzien.

