Van Dijk: ’Als wij in de aanval zijn, staat hij in een hoek te chillen’

Liverpool kreeg een flinke klap te verduren tegen Barcelona. The Reds gingen woensdagavond met 3-0 onderuit, waardoor een finaleplaats in de Champions League ver uit zicht lijkt.

Daarnaast is de kans groot dat Liverpool net naast de landstitel grijpt. „Daar denken wij niet aan”, zegt Van Dijk tegen DAZN na de nederlaag in Camp Nou over het resterende seizoen. „We hebben een goed seizoen en gaan proberen een prijs te pakken. We blijven ervoor vechten.”

Lege handen

Ondanks het vertrouwen van de Premier League Speler van het Jaar is de kans groot dat hij met Liverpool straks met lege handen staat. „We mogen trots zijn op onszelf. We spelen tegen een van de beste teams in de wereld (Barcelona, red.) en in de competitie is dat hetzelfde verhaal (Manchester City, red.). We zitten nog volop in de race. Ik denk dat veel ploegen graag in onze positie zouden zitten”, aldus Van Dijk, die bakken met kritiek over zich heen kreeg bij het openingsdoelpunt van Luis Suárez.

Messi

Van te voren werd er verwacht dat Van Dijk mooie duels zou uitvechten met Lionel Messi. Echter kwamen de twee bijna niet bij elkaar in de buurt. Toch moest de Nederlander toekijken hoe Messi Liverpool tot twee keer toe in rouw dompelde. „Hij is een geweldige speler, dat is overduidelijk”, zegt Van Dijk over de Barcelona-ster.

„Het is moeilijk om tegen Messi te spelen. Vooral als wij in de aanval zijn, dan is hij ergens in een hoekje aan het chillen. Als verdediger moet je dus constant goed blijven opletten hoe organisatie staat”, zegt Van Dijk, die wist wat hij kon verwachten, maar toch geen antwoord kon vinden op het spel van de kleine Argentijn. „Bij balverlies van ons, zochten zij meteen Messi op, waarmee ze het ons erg moeilijk maakten.”

Van Dijk gaat verder: „Hij is de beste speler van de wereld. Hij heeft dat kleine beetje extra. Dat laat hij al jaren zien.”