’Casillas boekt grootste overwinning van zijn leven’

Het gaat nu relatief goed met het Spaanse voetbalicoon, maar het had er een stuk slechter kunnen uitzien, laat zijn zaakwaarnemer Carlos Cutropia weten. „Halverwege de training kreeg Iker last van zijn borst, mond en armen. We zijn erg blij met het medisch team van Porto dat Iker zo snel naar het ziekenhuis heeft gebracht. Hij voelde zich niet goed, maar hij heeft geen moment gedacht dat hij werd getroffen door een hartaanval.”

Cutropia vervolgt tegenover het Spaanse radiostation COPE: „Hij heeft in het verleden nooit last gehad van zijn hart. Dit is voor iedereen een schok. Iker heeft veel geluk gehad dat het gebeurde terwijl hij werd omgeven door medische experts. Als dit thuis was gebeurd, hadden de consequenties verschrikkelijk kunnen zijn.”

Iker Casillas steekt zijn duim op vanuit zijn ziekenhuisbed. Ⓒ Twitter Iker Casillas

Volgens het hoofd van de medische afdeling van FC Porto zal de 37-jarige Spanjaard geen verdere consequenties ondervinden van de hartaanval. Nelson Puga weet nog niet of de 167-voudig international van Spanje zijn loopbaan zal kunnen vervolgen. „Dat zal afhangen van de medicatie die Iker nodig heeft”, vertelde Puga aan Port Canal. „De vraag is hoe zijn lichaam in de toekomst zal reageren op stressvolle situaties en fysieke inspanningen.”

Bekijk ook: Geruststellend bericht van Iker Casillas

De keeper en Porto zullen natuurlijk niet over één nacht ijs gaan met het maken van die beslissing. „Er zal veel gepraat moeten worden en dan zullen we beslissen of hij doorkan of niet. Casillas is stabiel, humoristich als altijd en omgeven door zijn familie. Nu begint de eerste fase van zijn herstel, met natuurlijk een streng medisch regime.”

Bekijk ook: Casillas in ziekenhuis na hartaanval

Casillas moet voorlopig in het ziekenhuis blijven en zal in de komende dagen nog verschillende onderzoeken moeten ondergaan. Over het vervolg van zijn loopbaan maakt zijn zaakwaarnemer zich op dit moment zich geen zorgen. „Dat is nu helemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat Iker zich goed voelt en lacht. Dat vervult mij met meer emoties dan toen Spanje wereldkampioen werd (in 2010 tegen Nederland, red.). Dit is de grootste overwinning van zijn leven.”

Bekijk ook: Voetbalwereld leeft mee met Casillas