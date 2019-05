Nieuwe financieel directeur voor Ajax

Zij moet Jeroen Slop opvolgen, die de Amsterdamse club aan het eind van dit seizoen gaat verlaten. „Susan maakte van alle kandidaten de beste indruk op ons. We denken dat ze hier uitstekend past”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar.

De benoeming gaat in november in als de algemene vergadering van aandeelhouders formeel in kennis wordt gesteld. „Wij denken met Lenderink de geschikte financieel directeur gevonden te hebben door haar achtergrond, ervaring en scherpe en proactieve houding”, zegt president-commissaris van de raad van commissarissen Leen Meijaard.

Lenderink is sinds 2012 financieel directeur bij De Bijenkorf en werkte eerder voor accountants- en adviesfirma PwC. „Ik leg de lat graag hoog, net als Ajax, en heb een hekel aan verliezen. De sportieve cultuur van de club past bij mij”, aldus de 41-jarige Lenderink.