Live Extra: Arsenal leidt, Chelsea komt op 1-1

Vanaf 21.00 uur neemt Arsenal het voor een plek in de finale op tegen Valencia. Op hetzelfde moment wordt er in Duitsland afgetrapt bij Eintracht Frankfurt - Chelsea.

Volg beide wedstrijd van minuut tot minuut via uitgebreide statistieken.

De winnaars van beide duels treffen elkaar op 29 mei in Baku. De Europa League werd in 2018 gewonnen door Atletico Madrid. De Spanjaarden klopten Olympique Marseille in de eindstrijd.