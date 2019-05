De 26-jarige renner van Jumbo-Visma kampt sinds een val vorig jaar met een knieblessure die door het bedrijven van topsport verergert. De Ronde van Baskenland, waarin hij in de vierde etappe afstapte, is zijn laatste koers geweest, zo meldt zijn ploeg.

„Tijdens de Ruta del Sol merkte ik dat de knie na vele malen hard aanzetten en op hoog vermogen rijden begon op te spelen”, vertelt Olivier. „Het werd er niet beter op. Tijdens de eerste etappe van de Ronde van Baskenland voelde ik dat de klachten waren verergerd. Nu ben ik tot het besef gekomen dat ik de afgelopen maanden een gevecht tegen de bierkaai heb gevoerd. Tot mijn spijt heeft langdurig revalideren niets opgeleverd.”

Olivier maakte eerder deel uit van de opleidingsploeg van Rabobank en reed in 2014 en 2015 voor Giant-Shimano. In 2017 kwam hij bij Lotto-Jumbo, het huidige Jumbo-Visma, waarvoor hij dat jaar de Ronde van Spanje reed. „Stoppen met wielrennen doet pijn en is onwerkelijk. De sport heeft me veel gebracht. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik elf jaar lang een onderdeel van de wielerwereld heb mogen zijn.”