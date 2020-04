Geen loonoffers Chelsea-spelers, wel verzoek tot steunen sociale doelen

„Op dit moment staan de spelers uit onze A-selectie geen geld af aan de club. Ook de stafleden krijgen 100 procent van hun salaris”, liet de directie weten.

Chelsea reageerde met deze huishoudelijke mededeling op berichten in de Britse media dat de spelers om een loonoffer van 10 procent was gevraagd om de financiële pijn voor de club iets te verzachten in deze periode zonder voetbalactiviteiten. „We hebben wel het team verzocht om zich te richten op het ondersteunen van andere sociale doelen.”

Chelsea sluit echter niet uit dat er in de nabije toekomst wellicht toch een beroep wordt gedaan op de spelers om salaris in te leveren. „We blijven tijdens deze crisis met de spelers in gesprek over wat ze in financieel opzicht voor de club kunnen betekenen.”