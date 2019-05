Mourinho jaloers op Klopp en Guardiola

De dit seizoen bij Manchester United ontslagen Portugees vindt dat Guardiola en Klopp bij respectievelijk Manchester City en Liverpool onder ideale omstandigheden kunnen werken.

„Ik zou graag bij een club willen werken waar je dezelfde mogelijkheden krijgt als Jürgen en Pep”, vertelde Mourinho aan BeIN Sports. Hij was als analist aanwezig bij FC Barcelona - Liverpool: 3-0. „Als je naar het elftal van Liverpool kijkt dat begon. Hoeveel spelers waren er al toen Jürgen arriveerde bij Liverpool.”

The Speciale One vervolgt. „Toen Pep deze zomer niet tevreden was over zijn backs kocht hij vier vleugelverdedigers. In 2016 kocht hij keeper Claudio Bravo. Vervolgens was hij niet blij met Claudio Bravo en kocht hij Ederson.”

Mourinho en Jürgen Klopp Ⓒ Reuters

Mourinho ging vervolgens verder met het aanpakken van Klopp, die nog zonder prijzen zit sinds hij in 2015 van Borussia Dortmund overstapte naar Liverpool. „Hij zit drieëneenhalf jaar bij deze club en heeft nog altijd het vertrouwen, terwijl hij absoluut niks heeft gewonnen. Maar het vertrouwen in hem blijft, en hij krijgt de mogelijkheden om het weer te proberen. Misschien lukt het dit seizoen.”

Mourinho gaf ook nog even een subtiel sneertje aan Manchester United. Bij The Mancunians mocht hij honderden miljoenen uitgeven, maar afgelopen zomer niet meer. „Bij mijn volgende baan ga ik eerst met de club in gesprek over wat die precies wil, qua structuur en perspectief.”